Wall Street apre in calo: Dow Jones perde l’1,56%, Nasdaq apre a -2,84%

Wall Street ha aperto la giornata con un netto calo, una reazione alla crescita straordinaria registrata ieri. Questo rialzo era stato innescato dalla decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di sospendere per 90 giorni l’applicazione di nuovi dazi per tutti i Paesi, mantenendo però un’eccezione per la Cina, che vede la sua aliquota aumentata al 125% a causa di “mancanze di rispetto”.

In apertura il Dow Jones ha perso 632,30 punti (-1,56%), lo S&P 500 ha visto una diminuzione di 119,25 punti (-2,19%) e il Nasdaq è sceso di 486,19 punti (-2,84%). Anche il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha subito una flessione del 3,24%, attestandosi a 60,33 dollari al barile.