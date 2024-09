Wall Street apre in calo dopo tre settimane di rialzi

Wall Street ha iniziato la giornata in ribasso, interrompendo una serie di tre settimane consecutive di guadagni. Oggi è l’ultima sessione di settembre, noto come il mese più debole per i mercati finanziari. Dopo un inizio difficile, gli indici si sono ripresi grazie alla decisione della Federal Reserve di ridurre i tassi d’interesse di mezzo punto percentuale.

All’apertura il Dow Jones ha perso 88,81 punti (-0,21%), l’S&P 500 ha ceduto 10,65 punti (-0,19%) e il Nasdaq è sceso di 39,11 punti (-0,22%). Il prezzo del petrolio Wti al Nymex è rimasto stabile a 68,17 dollari al barile. Nel settore azionario, il titolo di Stellantis ha subito una significativa perdita del 13% dopo che il gruppo ha rivisto al ribasso le stime di profitto e di flusso di cassa per l’anno, a causa delle difficoltà nel mercato nordamericano. Anche i titoli di General Motors e Ford hanno risentito della situazione, entrambi in calo dell’1,6%.