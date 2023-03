Wall Street apre al ribasso: pesano i timori di un contagio bancario

I principali indici di Wall Street si sono avviati verso un’apertura in ribasso, a causa delle preoccupazioni per lo stato di salute del settore bancario, che hanno ridotto l’appetito per i titoli finanziari.

Reduci da una seduta volatile giovedì che si è conclusa con solidi guadagni per le principali medie, l’indice Dow Jones è in calo di 345 punti, pari all’1,07%, così come l’indice S&P 500 scende di 36,5 punti, pari allo 0,92%, e il Nasdaq 100 è in calo di 76 punti, pari allo 0,59%. I titoli di criptovalute come Coinbase, Marathon Digital Holdings e Riot Platforms sono scesi tra il 2,2% e il 3,4% dopo che la borsa delle criptovalute Binance ha sospeso i depositi e i prelievi sulla sua piattaforma a causa di problemi che interessano il suo trading spot. Le azioni delle principali banche statunitensi sono state sotto pressione. Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo sono scesi di oltre l’1% ciascuno. Anche i titoli delle banche regionali sono diminuiti, con l’ETF SPDR S&P Regional Banking è sceso del 2%.