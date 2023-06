Wall Street: apertura invariata in attesa della Fed

Oggi, Wall Street ha aperto con un andamento orizzontale, in seguito alla seduta caratterizzata da alti e bassi nella giornata precedente. Gli indici S&P 500 e Nasdaq hanno terminato la sessione in territorio negativo, nonostante avessero raggiunto, solo il giorno prima, i livelli di chiusura più alti dall’agosto 2022 per l’S&P 500 e dall’inizio dell’anno per il Nasdaq.

Il rischio di un default statunitense, che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni sull’economia mondiale, sembra essere stato scongiurato. Ora, l’attenzione degli investitori si sposta sulla politica monetaria e sulle decisioni che la Federal Reserve potrebbe adottare nel breve e medio termine. In questo contesto, gli operatori finanziari continueranno a monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e a cercare di anticipare le mosse delle istituzioni per massimizzare i propri risultati.