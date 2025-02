Wall Street, apertura contrastata: +0,51% per il Dow Jones, Nasdaq cede lo 0,36%

In una giornata caratterizzata da andamenti contrastanti, Wall Street inizia la sessione con un’attenzione particolare sui titoli tecnologici, specialmente quelli legati all’industria dei semiconduttori. Gli Stati Uniti stanno valutando l’ipotesi di imporre ulteriori restrizioni sulla quantità e la tipologia di chip che Nvidia può esportare in Cina, richiedendo uno specifico permesso per tali operazioni. Questa notizia ha messo sotto pressione il titolo di Nvidia, che ha già registrato una perdita del 3% e oggi cede un ulteriore 0,7%.

In apertura il Dow Jones registra un incremento di 223,67 punti (+0,51%), mentre lo S&P 500 mostra un leggero ribasso di 1,19 punti (-0,02%). Il Nasdaq, invece, scende di 70,36 punti (-0,36%). Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio Wti al Nymex cala dello 0,51%, attestandosi a 70,34 dollari al barile.