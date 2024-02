Wall Street: apertura cauta con focus su stagione trimestrali

L’avvio di sessione per la borsa di New York si caratterizza per una certa prudenza, in continuità con quanto osservato nella giornata precedente, quando l’S&P 500 ha toccato la quota storica dei 5.000 punti, sebbene per un breve lasso di tempo. L’interesse degli investitori è maggiormente rivolto verso la stagione delle relazioni trimestrali, che finora ha evidenziato tendenze generalmente positive.

Nei primi scambi, il Dow Jones segna 38.709 punti; in maniera analoga, l’S&P 500 si posiziona a 5.004 punti, mantenendo i livelli della sessione precedente. Il Nasdaq 100 mostra un modesto incremento dello 0,15%, e in parallelo, l’S&P 100 evidenzia una crescita dello 0,16%.