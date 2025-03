Wall Street ancora in calo: Dow Jones apre a -0,31%

07/03/2025 15:50

In Canada, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 6,6% a febbraio, con la creazione di soli 1.100 posti di lavoro, ben al di sotto delle aspettative di 20.000. Questo dato precede la decisione della Bank of Canada sui tassi d’interesse, prevista per il 12 marzo, con una forte possibilità di un taglio di 25 punti base.