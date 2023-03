Walgreens Boots Alliance: utile giù di oltre il 20%. Forte calo vaccini e test anti-Covid

Walgreens Boots Alliance ha dichiarato che il suo utile trimestrale è diminuito di oltre il 20%, a causa del forte calo dei volumi di vaccini anti Covid e delle vendite di test rispetto allo scorso inverno, quando l’aumento della variante Omicron aveva determinato una forte domanda. I ricavi, tuttavia, sono risultati superiori alle aspettative di Wall Street, con un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente.

La catena farmaceutica e l’azienda sanitaria hanno registrato un utile netto di 703 milioni di dollari, pari a 81 centesimi per azione, rispetto agli 883 milioni di dollari, pari a 1,02 dollari per azione, dello stesso trimestre dell’anno precedente. Escludendo alcune voci, l’utile per azione è stato di 1,16 dollari per il periodo.