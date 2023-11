Volvo Group acquisisce l’attività delle batterie di Proterra per $210 milioni

Volvo Group, rinomato costruttore svedese noto per essere uno dei maggiori produttori mondiali di autocarri e autobus, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo. La società è stata designata come il principale offerente in un’asta per acquisire l’attività delle batterie di Proterra, con un’offerta di acquisto di $210 milioni.

Il processo di asta faceva parte del piano di protezione dalla bancarotta di Proterra, in conformità con la normativa del Capitolo 11 negli Stati Uniti. Questa normativa consente alle aziende in difficoltà finanziarie di riorganizzarsi e ristrutturarsi per evitare il fallimento.