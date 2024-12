Volkswagen valuta il trasferimento della produzione della Golf in Messico

Il colosso automobilistico Volkswagen sta esplorando l’idea di trasferire la produzione della sua iconica Golf fuori dai confini tedeschi. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, fonti interne all’azienda suggeriscono che uno dei possibili scenari in esame prevede lo spostamento della produzione dalla storica sede di Wolfsburg al Messico.

L’impianto di Puebla, situato in Messico, rappresenta una delle opzioni più concrete per questo trasferimento. Questo stabilimento ha una lunga storia con Volkswagen, essendo stato il sito di produzione del celebre Maggiolino per quasi quattro decenni. Tuttavia, è importante sottolineare che la decisione definitiva non è ancora stata presa.

Nonostante le speculazioni, Volkswagen ha scelto di non rilasciare commenti ufficiali sulla questione. Anche il portavoce del consiglio di fabbrica ha mantenuto il silenzio, lasciando spazio a ulteriori congetture sul futuro della produzione della Golf. Questa mossa potrebbe avere implicazioni significative per l’industria automobilistica europea e per i lavoratori della fabbrica di Wolfsburg.