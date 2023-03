Volkswagen produrrà 3 milioni di piccole auto elettriche nel 2025-2030 in Spagna

Volkswagen punta a produrre 3 milioni di piccole auto elettriche nel 2025-2030 in Spagna. Così ha dichiarato a Reuters Wayne Griffiths, presidente dell’unità spagnola di VW SEAT.

La casa automobilistica tedesca sta spingendo sull’elettrificazione della sua produzione e ha in programma la costruzione di un impianto di batterie in Spagna. Griffiths ha dichiarato che la SEAT punta ad assemblare 500.000 auto elettriche all’anno nel medio termine presso lo stabilimento di Martorell, alle porte di Barcellona. Non tagliare i posti di lavoro nello stabilimento è la priorità della SEAT, ha aggiunto.

In una conferenza stampa, il dirigente ha detto che la casa automobilistica sta lavorando sodo per portare a Martorell una seconda piattaforma per la produzione di veicoli elettrici, che aumenterebbe la competitività. Volkswagen ha già dichiarato che inizierà a produrre due veicoli elettrici presso lo stabilimento di Martorell nel 2025 e presso la linea di assemblaggio VW di Navarra nello stesso periodo: un’auto piccola per Cupra, il marchio di fascia alta associato a SEAT, e un’altra per il marchio VW.