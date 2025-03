Volkswagen prevede redditività stabile nel 2025

Volkswagen prevede che la sua redditività rimanga pressoché invariata quest’anno a causa della domanda moderata in Europa e dell’escalation di conflitti commerciali.

L’azienda stima un margine operativo compreso tra il 5,5% e il 6,5% per il 2025, a confronto con il 5,9% registrato l’anno scorso, e un incremento del fatturato fino al 5%.

Volkswagen si prepara ad un altro anno complicato, con sfide che includono tensioni commerciali, un calo delle vendite in Europa e la pressione per stabilizzare le prestazioni in Cina.