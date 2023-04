Volkswagen investe $1 mld in Cina per veicoli elettrici di fascia alta

La casa automobilistica tedesca Volkswagen

sta investendo circa 1 miliardo di dollari in Cina per lo sviluppo di auto elettriche e sta per rilasciare un veicolo destinato alla fascia alta del mercato.

L’azienda ha annunciato questa settimana al salone dell’auto di Shanghai che sta investendo circa 1 miliardo di euro (circa 1,1 miliardi di dollari) in un centro di sviluppo di auto elettriche e di business a Hefei, una città vicino a Shanghai che è diventata un hub automobilistico, sede dell’ufficio cinese di Nio e di altri.