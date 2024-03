Volkswagen: consegne in calo dell’1,1% a febbraio

Le consegne del gruppo Volkswagen sono diminuite dell’1,1% a febbraio, raggiungendo i 605.500 veicoli, a causa di un forte calo in Cina, ha dichiarato venerdì la casa automobilistica tedesca.

Il mese scorso le consegne sono aumentate del 5,6% in Europa occidentale e dell’1,6% in Nord America, ma sono diminuite del 16,7% in Cina, ha dichiarato Volkswagen.