Volkswagen: con FAW lancia nuovi modelli per il mercato cinese

Volkswagen e la cinese FAW Group hanno annunciato il lancio di 11 nuovi modelli di auto esclusivamente per il mercato cinese, inclusi 6 veicoli elettrici, 2 ibridi plug-in e 2 EV con autonomia estesa. Questa mossa è parte di una strategia più ampia per rafforzare la presenza di Volkswagen in Cina, mirando a un obiettivo ambizioso di vendite annuali di 4 milioni di veicoli entro il 2030.

Il primo modello elettrico del marchio Jetta verrà rilasciato l’anno prossimo, puntando al mercato di livello entry-level. Questi nuovi modelli saranno dotati di funzionalità digitali ad alte prestazioni, segnando un passo importante nella strategia di digitalizzazione di Volkswagen.

Volkswagen punta a riconquistare quote di mercato in Cina, con il lancio di circa 40 nuovi modelli tra il 2025 e il 2027, di cui più della metà saranno veicoli elettrici. Questa iniziativa riflette l’impegno di Volkswagen nella transizione verso la mobilità sostenibile e il suo obiettivo di diventare un leader nel settore dei veicoli elettrici.