Volkswagen: al via 3,7 mld di yuan di sovvenzioni per acquisto di auto in Cina

Volkswagen sta offrendo 3,7 miliardi di yuan (537 milioni di dollari) in sovvenzioni in contanti per l’acquisto di auto in Cina. Gli aiuti si aggiungono a quelli di oltre 40 marchi per ridurre i prezzi in vista di una modifica delle norme sulle emissioni nel più grande mercato automobilistico del mondo.

La joint venture tra la cinese SAIC Motor Corp e la tedesca Volkswagen offre da 15.000 a 50.000 yuan di sovvenzioni fino al 30 aprile per l’intera gamma che comprende i modelli Teramont, Lavida e Phideon. I piani del governo cinese per l’introduzione di standard più severi sulle emissioni delle auto, che entreranno in vigore il 1° luglio, hanno aumentato la pressione sulle case automobilistiche e sui concessionari per eliminare le scorte di veicoli non conformi agli standard, hanno dichiarato gli analisti di Fitch Ratings in una nota riportata da Reuters. “Non c’è altro modo per descrivere ciò che sta accadendo se non un declino catastrofico delle prestazioni dei marchi multinazionali di automobili a combustione interna”, ha dichiarato Bill Russo, della società di consulenza Automobility di Shanghai.