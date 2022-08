Volatilità sui mercati: indice Vix torna a salire

I mercati finanziari sembrano essere tornati nella morsa della volatilità nelle ultime sedute (soprattutto ieri), come testimonia l’andamento del Cboe Volatility Index, meglio noto come Vix. Stamattina l’indice della paura, come viene chiamato sui mercati, viaggia in rialzo di circa il 15% e si muove poco sotto quota 24 punti.

“Sale la paura e la volatilità, con il Vix balzato di quasi il 15%. In tale contesto, il barometro dei diversi rischi tra le due sponde dell’oceano diventa la coppia EUR/USD, scesa sotto la parità, al livello più basso dal 2002, evidenziando angosce maggiori per il Vecchio Continente”, commenta Gabriel Debach, market analyst di eToro.