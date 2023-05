Vodafone: vicino accordo da £15 mld con CK Hutchison per M&A in UK

Vodafone Group e CK Hutchison sono vicine alla conclusione di un accordo da 15 miliardi di sterline per una combinazione delle loro attività di telecomunicazioni nel Regno Unito, che darebbe vita al maggiore operatore di telefonia mobile del Paese.

Lo riporta il Financial Times, aggiungendo che l’intesa potrebbe essere raggiunta entro il mese in corso.

L’operazione coinvolgerebbe 28 milioni di clienti e avrebbe un valore azionario di £9 miliardi, secondo quanto riferito dal quotidiano. La nuova società avrebbe un debito di circa £6 miliardi e un enterprise value complessivo di £15 miliardi.

Vodafone e CK Hutchison, proprietaria della unit di telefonia mobile Three UK, hanno confermato a ottobre di essere in trattative per fondere i loro asset nel Regno Unito. Secondo i termini proposti all’epoca, Vodafone avrebbe detenuto il 51% della nuova impresa e CK Hutchison il 49%.