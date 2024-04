Vodafone: si complica la fusione con Three in UK

L’antitrust del Regno Unito sottoporrà ad un’indagine approfondita l’accordo di fusione da 13 miliardi di sterline tra Vodafone Group e la unit britannica di CK Hutchison Three. Questo, dopo che le società non hanno offerto soluzioni per attenuare le preoccupazioni relative ad un possibile indebolimento della concorrenza.

Il 22 marzo, l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha espresso i propri timori in merito ai danni potenziali perla scelta dei consumatori derivanti dall’accordo, che creerebbe l’operatore mobile più grande del paese, dando alle aziende una breve scadenza per presentare eventuali proposte

Vodafone e Hutchison hanno comunicato all’ACM che non presenteranno alcuna soluzione, quindi l’accordo è stato deferito per un’indagine di fase due.

Secondo l’autorità, la fusione potrebbe portare a prezzi più alti e a una riduzione della qualità per i clienti, oltre a influenzare gli investimenti nelle reti mobili del Regno Unito. Si teme inoltre che l’accordo possa avere ripercussioni sui piccoli operatori mobili virtuali come Sky Mobile, Lebara e Lyca Mobile.