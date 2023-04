Vodafone: possibile cessione delle attività in Spagna

Le attività spagnole di Vodafone fanno gola a diversi potenziali acquirenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo di telecomunicazioni britannico sarebbe già stato contattato da private equity e investitori strategici e, sebbene non sia stato avviato un processo di vendita formale, prenderebbe in considerazioni offerte adeguate.

La unit spagnola di Vodafone potrebbe essere valutata oltre 4 miliardi di dollari. Negli ultimi anni, Vodafone ha perso terreno nel Paese iberico rispetto alle concorrenti Telefonica, Orange e Masmovil, con un calo dei ricavi pari al 16% dal 2018 al 2022, quando le entrate sono state pari a 4,2 miliardi di euro.

Nick Read, l’ex amministratore delegato di Vodafone, ha cercato di realizzare una fusione in Spagna l’anno scorso, ma sono state invece Orange e Masmovil ad accordarsi per un’integrazione. In questi giorni, peraltro, l’antitrust europea ha aperto un’istruttoria sulla fusione, sostenendo che l’operazione potrebbe portare a un aumento dei prezzi in Spagna.