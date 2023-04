Vodafone: Margherita Della Valle prossimo CEO

Vodafone Group ha annunciato la nomina di Margherita Della Valle come nuovo CEO, ponendo fine a cinque mesi di incertezza dal momento in cui la multinazionale britannica delle telecomunicazioni aveva esonerato Nick Read a dicembre. Della Valle, precedentemente Chief Financial Officer dell’azienda, aveva assunto la guida di Vodafone ad interim.

Della Valle continuerà a ricoprire il ruolo di CFO fino a quando non verrà individuato un sostituto. Il presidente Jean-Francois van Boxmeer ha affermato che la società ha effettuato “una rigorosa ricerca interna ed esterna” e che il consiglio di amministrazione è rimasto colpito dalla “rapidità e dalla capacità decisionale di Della Valle nel dare inizio alla necessaria trasformazione di Vodafone”.

Anche il predecessore di Margherita Della Valle, Read, aveva ricoperto il ruolo di CFO prima di diventare CEO.