Vodafone: crescita ricavi oltre le attese nel 2Q

Nel secondo trimestre fiscale Vodafone Group ha registrato una crescita delle vendite oltre le stime degli analisti, grazie ad un aumento a sorpresa dei ricavi da servizi in Germania, il suo mercato più grande.

Nel complesso, Vodafone i ricavi da servizi organici sono aumentati del 4,7% nel trimestre, superando il +4,1% previsto dal consensus di Bloomberg.

La crescita del fatturato da servizi in Germania è stata pari all’1,1%, a fronte del calo dello 0,5% stimato dagli analisti. I piani tariffari più costosi hanno contribuito a bilanciare una riduzione delle vendite di dispositivi, un trend diffuso in tutto il settore poiché i clienti tendono a tenere gli smartphone per più tempo.

La CEO Margherita Della Valle, nominata ad aprile, sta lavorando per invertire il trend negativo del prezzo delle azioni Vodafone, in diminuzione del 26% negli ultimi 12 mesi. L’azienda ha aumentato i prezzi nei suoi maggiori mercati europei quest’anno, innalzando le bollette mensili medie degli abbonati e correndo il rischio che i clienti cercassero piani a costi inferiori presso i concorrenti.

Della Valle ha anche attuato un taglio di 2.700 posti di lavoro nella prima metà dell’anno, nell’ambito di un programma per ridurre il numero di dipendenti di 11.000 unità.