Visco (Bankitalia): salario minimo necessario

Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha recentemente dichiarato l’importanza del salario minimo in Italia. Durante un’intervista con Sky TG 24, Visco ha difeso il concetto di salario minimo, sottolineando come sia adottato dalla maggior parte dei paesi a livello internazionale.

“Si dice che in Italia c’e’ gia’ un salario contrattuale nei diversi contratti nazionali ma ci sono molti non coperti da questi contratti e sono quelle le persone che devono essere difese da una retribuzione ragionevole ma non voglio entrare sui livelli – aggiunge Visco – alcuni sono effettivamente troppo alti e potrebbero portare degli effetti negativi quindi bisogna fare degli studi attenti”. La valutazione va fatta “da coloro che sono deputati a farlo”.