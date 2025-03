Virgin sfida Eurostar: 700 milioni di sterline per una nuova linea sotto la Manica

Il gruppo britannico Virgin ha svelato un ambizioso progetto per competere con Eurostar nella tratta ferroviaria sotto la Manica, che collega Londra al Continente. L’azienda punta a raccogliere 700 milioni di sterline per aprire una nuova linea entro il 2029, sfidando l’attuale monopolio di Eurostar.

La mossa di Virgin arriva in risposta alle critiche sui prezzi praticati da Eurostar, ritenuti eccessivi da molti viaggiatori. Un portavoce di Virgin ha dichiarato: “Il collegamento è maturo per il cambiamento e trarrebbe vantaggio dalla concorrenza”. Sebbene Virgin non abbia ancora preso un impegno definitivo per il lancio del servizio, sta attivamente cercando investitori che condividano la sua visione e ha espresso soddisfazione per i progressi finora raggiunti.

Il piano prevede la raccolta di 700 milioni di sterline, suddivisi in 300 milioni in azioni e 400 milioni in prestiti. Richard Branson, fondatore di Virgin, mira a sfruttare la sua esperienza nel settore ferroviario, avendo già operato nel Regno Unito dal 1997 al 2019.