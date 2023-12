Virgin Galactic crolla in borsa dopo che Branson ha escluso ulteriori investimenti

In un’intervista al Financial Times pubblicata domenica, Branson ha dichiarato che il suo impero commerciale non ha più “le tasche molto profonde” sulla scia della pandemia Covid-19. Secondo i dati LSEG, Virgin Investments rimane il secondo maggiore azionista di Virgin Galactic, con una partecipazione del 7,69%, dietro a State Street Global Advisors con l’8,43%.