Virgin Galactic aumenta offerta azioni per finanziare sviluppo flotta e infrastrutture

La compagnia aerospaziale Virgin Galactic, nata dall’idea del magnate Richard Branson per portare il turismo spaziale a livello commerciale, ha recentemente annunciato l’intenzione di mettere sul mercato azioni ordinarie per un valore massimo di 400 milioni di dollari attraverso un’offerta “at the market”. Questa mossa si prefigge l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare lo sviluppo e la crescita dell’azienda nel settore dei viaggi spaziali.

In base a quanto riportato nel documento presentato alla SEC (Securities and Exchange Commission), Virgin Galactic utilizzerà i fondi raccolti per lo sviluppo della flotta di astronavi e delle infrastrutture necessarie per supportare le operazioni spaziali. Inoltre, parte del capitale sarà dedicato al finanziamento delle attività commerciali e per scopi aziendali generali, come il capitale circolante e le spese generali e amministrative.