Villeroy: Tagli tassi Bce più probabili a giugno che aprile

La Bce taglierà i tassi di interesse in primavera, con l’appuntamento del 6 giugno come data più probabile di aprile per una prima mossa, secondo il Governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau.

Poche chance, invece, per una riduzione dei costi di finanziamento nella riunione dell’11 aprile. “È forse più probabile a giugno, siamo molto pragmatici e vedremo a seconda dei dati”, ha chiarito Villeroy.

In un post sul blog separato di mercoledì, il suo collega lettone, Martins Kazaks, ha detto che se l’economia dell’area euro “seguirà grosso modo” le previsioni della Bce, “la decisione di iniziare a ridurre i tassi potrebbe essere presa nelle prossime riunioni.”