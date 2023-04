Villeroy chiede riforme nel mercato dei CDS dopo la crisi di Deutsche Bank

Il Governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, si è unito agli altri regolatori nel richiedere riforme nel mercato dei credit default swaps (CDS), a seguito del breve periodo di instabilità che ha colpito Deutsche Bank lo scorso mese. “La mancanza di liquidità di questo mercato e la sua opacità hanno causato un episodio ingiustificato di stress finanziario che ha colpito Deutsche Bank”, ha affermato Villeroy.

Gli investitori utilizzano i CDS per coprire i rischi o per scommettere sulle performance delle aziende, ma questi strumenti sono talvolta poco negoziati e piccole posizioni possono mettere in allarme il mercato in misura ampia.

Il direttore finanziario di Deutsche Bank, James von Moltke, ha dichiarato giovedì che la sua azienda è stata vittima di un “attacco speculativo” che ha spinto il titolo a perdere fino al 15% il 24 marzo. Non ha fornito dettagli sull’intenzionalità dell’operazione o su chi ci fosse dietro di essa.