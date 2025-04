Villeroy: BCE pronta a tagliare i tassi dopo i dazi imposti dagli USA

Il governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE, Francois Villeroy de Galhau, ha espresso la sua preoccupazione riguardo ai cambiamenti macroeconomici causati dai nuovi dazi imposti dalla Casa Bianca. In un’intervista a Le Monde, Villeroy ha sottolineato come questi dazi giustifichino un intervento di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, suggerendo un imminente taglio dei tassi a breve termine.

Secondo Villeroy, la guerra commerciale innescata dall’amministrazione Trump avrà effetti significativi sull’economia globale, prevedendo una riduzione di circa 0,25 punti percentuali nella crescita economica per l’anno in corso. Mentre gli Stati Uniti potrebbero affrontare uno “shock inflazionistico”, l’Europa sembra avviarsi verso una fase di disinflazione. L’apprezzamento dell’euro successivo all’annuncio dei dazi, inoltre, potrebbe contribuire ad attenuare le pressioni inflazionistiche. “C’è ancora spazio per tagliare i tassi, e dobbiamo decidere di farlo con un pragmatismo agile: pragmatico perché basato sui dati economici e agile perché dobbiamo agire con la necessaria rapidità”, ha dichiarato Villeroy.