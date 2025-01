Verizon, crescita solida nel 2024 con utili in aumento

Verizon, il colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha chiuso il 2024 con risultati finanziari positivi, evidenziando un aumento significativo degli utili per azione, che sono passati da 2,75 dollari nel 2023 a 4,14 dollari nel 2024. I ricavi operativi totali hanno raggiunto i 134,8 miliardi di dollari, registrando un incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente.

Nonostante il flusso di cassa sia leggermente diminuito a 36,9 miliardi di dollari, rispetto ai 37,5 miliardi del 2023, la società attribuisce questo risultato a imposte in contanti più elevate e maggiori spese per interessi. Le spese in conto capitale per l’anno 2024 sono state pari a 17,1 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre del 2024, Verizon ha riportato un utile per azione di 1,18 dollari, rafforzando ulteriormente la sua posizione sul mercato. Guardando al futuro, l’azienda prevede che l’utile rettificato del 2025 crescerà in un intervallo compreso tra lo 0 e il 3%.