Venture Capital: nel 1Q 2023 in Italia investiti €200 milioni

Sono complessivamente 201 i milioni di euro investiti in startup e Pmi innovative in Italia nei primi tre mesi del 2023, raccolti in 84 round di finanziamento. Escludendo i “mega round” (raccolte superiori ai 100 milioni di euro) l’ammontare investito è in linea con la media degli ultimi 10 trimestri. Si evidenzia un aumento della raccolta a livello Seed, a discapito dei round Serie A o superiore. 11 le exit, dato in linea con l’ultimo quarter del 2022.

Questi i numeri che emergono dall’Osservatorio Trimestrale sul Venture Capital in Italia, realizzato da Growth Capital, il primo advisor italiano specializzato in aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per startup e scaleup, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l’associazione italiana del Venture Capital, degli investitori in innovazione e delle startup e PMI innovative. Giunto alla quinta edizione, l’Osservatorio fotografa trimestralmente l’andamento degli investimenti e i trend nell’ecosistema del Venture Capital, confrontando il contesto europeo e quello italiano.

Nel Q1-23 è proseguito in Europa il rallentamento iniziato lo scorso anno: sono stati infatti annunciati 1.571 round (-39% rispetto al Q4-22), per una raccolta complessiva di 11 miliardi (-14% rispetto al Q4-22).

L’Italia, invece, con 201 milioni raccolti in 84 round, risulta sostanzialmente in linea con il Q4-22, sia per numero di round (+5%) sia per ammontare raccolto (-5%).