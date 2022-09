Vedrai, crescita continua nell’IA: acquisita la divisione Data Intelligence di Altea Federation

Continua la crescita del Gruppo Vedrai per portare l’Intelligenza Artificiale alle PMI: costituita Vedrai Data Intelligence, partecipata da Vedrai al 51% e da Altea Federation al 49%, che incorpora la divisione Data Intelligence di quest’ultima. Lo comunicano con una nota congiunta le società coinvolte.

Con più di 50 addetti, oltre 100 clienti e un fatturato previsto di 6 milioni di euro nel 2022, la newco consentirà una rilevante integrazione di filiera, allargando l’offerta di Vedrai anche alla raccolta e all’organizzazione dei dati.

Vedrai, azienda specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle PMI, è nata proprio con l’obiettivo di democratizzare l’AI, mettendola a disposizione di tutte le aziende, anche quelle poco digitalizzate. Per sostenerle anche nella raccolta e nell’organizzazione dei dati, Vedrai si unisce con Altea Federation, gruppo specializzato in consulenza direzionale e informatica con trent’anni di esperienza nella system integration, un fatturato che nel 2021 ha raggiunto i 140 milioni euro, 1.600 dipendenti e oltre 4.000 clienti.

Un’operazione che potrà avere sicuramente un impatto positivo nel segmento dell’IA italiano.