Vard (Fincantieri) e Windward Offshore: nuove piattaforme Ibride CSOV per l’Eolico Offshore

Vard, società scandinava di cantieristica del gruppo Fincantieri, annuncia la firma di un contratto con Windward Offshore. L’accordo riguarda la progettazione e la costruzione di due piattaforme ibride CSOV, destinate al supporto operativo dei parchi eolici offshore.

Gli impianti verranno costruiti in due sedi diverse: la prima in Romania e la seconda in Vietnam. Nonostante il valore dell’accordo non sia stato divulgato, questo rappresenta un importante passo avanti per Vard Fincantieri nel settore delle energie rinnovabili.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Vard Fincantieri, sottolinea l’importanza di questo contratto. “L’ordine è la testimonianza dell’expertise che abbiamo sviluppato nel mercato CSOV”, afferma Folgiero. “Inoltre, rafforza il ruolo dell’eolico offshore come terzo pilastro del nostro business”. E conclude: “Fincantieri può apportare un significativo contributo a una tecnologia nella quale l’intero mondo sta investendo”.