Vantea Smart entra nell’antifrode: rilevata da Kataskopeo la piattaforma KubeX

Vantea Smart, società di information technology, ha annunciato di avere definito l’acquisizione della piattaforma software di Fraud Intelligence KubeX da Kataskopeo. Con l’acquisizione dei prodotti, Vantea Smart entra nel mercato dell’antifrode e subentrerà nelle attività correnti, incluse quelle verso uno dei principali operatori mondiali di telecomunicazioni.

“Operativamente, Vantea Smart integrerà KubeX con la piattaforma di Risk Management Infosync (entrata nel portfolio di Vantea con l’acquisizione di ESC 2 dello scorso anno), per fornire al mercato pubblico nazionale e a quello enterprise (internazionale) un prodotto unitario di Cybersecurity”, si legge nella nota nella quale si precisa che l’acquisizione comprende anche il software KScoop, di cui KubeX rappresenta l’evoluzione tecnologica, quale soluzione cloud e soluzione orchestrator. I prodotti sono stati sviluppati in ambienti estremamente complessi per l’esperienza maturata con le istallazioni in clienti di grandi dimensioni.