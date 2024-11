Valsoia, crescita delle vendite all’estero del 8,5% nel 2024

Nei primi nove mesi del 2024, Valsoia ha registrato un aumento dei ricavi di vendita del 5,2%, raggiungendo i 90,5 milioni di euro. Questo incremento è stato particolarmente evidente nel terzo trimestre, dove le vendite sono cresciute del 7,5%, consolidando un trend positivo già avviato nel primo semestre con un +4%.

Le vendite all’estero hanno registrato un aumento significativo dell’8,5%, mostrando la forza del marchio Valsoia sui mercati internazionali. La posizione finanziaria netta della società al 30 settembre 2024 è positiva, attestandosi a 26,3 milioni di euro, rispetto ai 20,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Al netto dell’effetto dell’applicazione dell’Ifrs16, la posizione finanziaria netta ammonta a 28,1 milioni di euro.

Valsoia ha ribadito il suo impegno negli investimenti in comunicazione e nelle attività promozionali nei punti vendita, come stabilito nei piani per l’ultimo trimestre del 2024. Il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi ha sottolineato: “Restiamo necessariamente concentrati sul controllo dei costi di acquisto e sul miglioramento delle marginalità della Società che restano prioritari insieme alla difesa dei volumi di vendita e alla crescita delle nostre quote di mercato”.