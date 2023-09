Valsoia: +12,6% nel 1° semestre 2023, grazie alle vendite Italia

Valsoia, un attore di primo piano nel settore dell’alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha concluso con successo il primo semestre 2023. I risultati finanziari mostrano ricavi di vendita che toccano i 55,8 milioni di euro, segnando un incremento del 12,6% rispetto al corrispondente periodo del 2022.

Il motore di questa crescita sono le vendite sul territorio italiano, che mostrano un incremento del 13,9%. All’estero, invece, la crescita è più contenuta, con un +0,9%. In Italia, si registrano aumenti sia per i ricavi della Divisione Salute (+6,5%) che per quelli della Divisione Food (+31,0%).

Nonostante la crescita dei ricavi, l’EBITDA ha registrato una leggera flessione, attestandosi a 6,1 milioni di euro, in calo di 0,5 milioni (-7,4%) rispetto al primo semestre del 2022. L’EBITDA margin si è quindi ridotto al 10,9%, rispetto al 13,3% nello stesso periodo del 2022. Allo stesso modo, l’utile netto è risultato pari a 3,7 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-0,1 milioni di euro; -2,2%).