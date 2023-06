Vaillant Group: fatturato in crescita e investimenti nel settore delle pompe di calore

Nel corso dell’esercizio finanziario 2022, Vaillant Group ha registrato una crescita significativa del fatturato, che ha superato i 3,7 miliardi di euro, con un incremento dell’11%. Il numero di dipendenti è cresciuto da 16.000 a 17.000, a testimonianza della forte espansione dell’azienda.

Il protagonista di questa crescita è il settore delle pompe di calore, che ha visto un aumento delle vendite di oltre il 75%. Questo ha permesso a Vaillant Group di posizionarsi come uno dei tre maggiori fornitori di pompe di calore nel mercato europeo. Nonostante le sfide del mercato, l’azienda ha anche registrato un aumento del 6% nelle vendite di caldaie a gas, guadagnando quote di mercato sia in Europa che in Cina.

Vaillant Group, con la vendita di più di 2,5 milioni di caldaie e quasi un milione di scaldabagni, si conferma come leader globale nel settore. Il CEO Norbert Schiedeck prevede una continua crescita positiva per il 2023. Il gruppo ha in programma di investire fino a 2 miliardi di euro nel settore delle pompe di calore, incluso l’avvio di progetti in corso.

Nel 2023, Vaillant Group darà inizio alla produzione nel suo nuovo mega stabilimento in Slovacchia, con l’obiettivo di raddoppiare la capacità produttiva. L’azienda si sta focalizzando sulla produzione di pompe di calore che utilizzano il refrigerante naturale R290, un’opzione ecologica e sicura per la salute. A partire dal 2025, tutte le pompe di calore prodotte da Vaillant Group utilizzeranno esclusivamente questo tipo di refrigerante.