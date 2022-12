USA, vendite di case a novembre in calo (-7,7%)

A novembre, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato il decimo calo consecutivo, dunque un nuovo record negativo.

L’indicatore, stilato dall’associazione di settore National Association of Realtors (Nar), é sceso del 7,7% rispetto al mese precedente a un tasso annualizzato di 4,09 milioni di unità, scendendo al livello più basso in oltre due anni, contro stime per un dato in calo del 5,9%.

Rispetto all’ottobre 2021, le vendite sono diminuite del 35,4%.

Il prezzo mediano di una casa esistente è salito del 3,5% rispetto a un anno prima a 370.700 dollari. Per esaurire completamente le case disponibili per la vendita servirebbero 3,3 mesi.