USA, vendite al dettaglio USA in lieve crescita a febbraio 2025

17/03/2025 14:04

A marzo 2025, l’indice manifatturiero Empire State di New York scivola in territorio negativo, raggiungendo i -20 punti dai 5,7 di febbraio, superando le previsioni degli analisti. Questo indicatore misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York e un valore sotto zero segnala un peggioramento generale.