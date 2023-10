USA, Univ. Michigan: in calo sentiment dei consumatori

13/10/2023 16:27

Meta sta ampliando l’applicazione delle sue politiche contro i post violenti e la disinformazione durante la guerra tra Israele e Hamas, mentre sui social media si diffondono immagini e post carichi di tensione. Meta e altre piattaforme di social media come X, ex Twitter, hanno dovuto affrontare le pressioni dell’Europa per rimanere vigili sulla disinformazione […]