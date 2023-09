Usa, UAW intensifica scioperi contro GM, Stellantis e Ford

Il sindacato UAW dei lavoratori del settore automobilistico sta intensificando lo sciopero contro General Motors, Stellantis e Ford, progettando di coinvolgere tre altri stabilimenti di montaggio, come riportato da funzionari a conoscenza del piano.

Contrariamente alla scorsa settimana, Ford non è stata esentata dall’ampliamento dello sciopero, come hanno affermato gli stessi funzionari. Shawn Fain, presidente dell’UAW, sta esercitando una pressione crescente sui produttori di automobili, protraendo lo stop alle attività per la terza settimana.

I negoziatori stanno ancora discutendo su questioni che includono salari, pensioni e lavoratori nel settore delle batterie. Gli obiettivi dello sciopero includono un impianto di ciascuna azienda, secondo le persone informate.