Usa: spese per consumi +0,4%, redditi personali +0,3% ad agosto

Nel mese di agosto le spese per consumi degli Stati Uniti sono salite dello 0,4%, accelerando il passo rispetto al +0,2% precedente. Su base reale, le spese per consumi sono però aumentate dello 0,1%, meno del +0,2% stimato dal consensus degli analisti e allo stesso ritmo di luglio. I redditi personali sono avanzati dello 0,3%, come da attese, meglio del +0,2% precedente.