USA, scorte settimanali di petrolio sopra le attese

09/08/2023 16:04

Wall Street apre la giornata di contrattazioni poco mossa, in attesa della pubblicazione del dato sull’inflazione Usa che avverrà nella giornata di domani. Si tratta dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione e dunque per comprendere le eventuali future mosse sui tassi da parte della Fed […]