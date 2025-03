USA, richieste di sussidi di disoccupazione un calo

Le ultime statistiche dal Dipartimento del Lavoro americano indicano un lieve calo delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, una notizia che potrebbe riflettere un rafforzamento del mercato del lavoro. Nella settimana conclusasi il 22 marzo 2025, i “claims” di disoccupazione sono scesi a 224.000 unità, in linea con le aspettative degli analisti e in diminuzione di mille unità rispetto alla settimana precedente, che è stata rivista da 223.000 a 225.000 unità.

La media delle ultime quattro settimane, considerata un indicatore più affidabile delle condizioni del mercato del lavoro poiché attenua le oscillazioni settimanali, si è assestata a 224.000 unità. Questo rappresenta un decremento di 4.750 unità rispetto alla media precedente di 228.750, rivista da 227.000.

Oltre alle richieste iniziali, anche le richieste continuative di sussidio hanno mostrato una tendenza al ribasso. Nella settimana terminata il 15 marzo, le richieste continuative sono diminuite a 1.856.000 unità, 25.000 in meno rispetto alla settimana precedente e al di sotto delle 1.890.000 unità attese. Questi numeri possono essere interpretati come un segnale positivo per l’economia statunitense, suggerendo che il mercato del lavoro sta guadagnando stabilità.