USA, richieste di sussidi di disoccupazione in aumento

20/02/2025 15:03

L’acquisizione di Iren Acqua da parte di Iren rappresenta un passo strategico per l’espansione nelle reti, secondo Luca Dal Fabbro. L’operazione non solo rafforza la posizione del gruppo nei business regolati, ma porta anche benefici economici, riducendo l’esborso per i dividendi di terzi e incrementando l’utile netto di gruppo.