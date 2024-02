27/02/2024 10:38

Il rapporto della BCE mostra una stabilità nella massa monetaria M3 nell’Eurozona per il mese di gennaio, con un incremento annuale del +0,1%, in linea con il mese precedente e leggermente inferiore alle attese. Inoltre, la crescita dei prestiti al settore privato mostra un rallentamento, particolarmente nei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie.