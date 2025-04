USA, prezzi alla produzione in calo a marzo 2025

11/04/2025 13:32

L’assemblea degli azionisti di Matica Fintec ha approvato il bilancio di esercizio 2024 e ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione per il periodo 2025-2027. La società, attiva nella produzione di soluzioni tecnologiche per card digitali, ha destinato parte degli utili a riserva legale e ha confermato Sandro Camilleri come amministratore delegato.