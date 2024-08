USA, ordini di beni durevoli in aumento a luglio: +9,9%

A luglio gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno mostrato un deciso rialzo, superando le aspettative del mercato. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, gli ordini sono aumentati del 9,9% rispetto al mese precedente, raggiungendo un totale di 289,6 miliardi di dollari. Gli analisti avevano previsto un aumento del 4%, quindi il dato reale ha sorpreso positivamente.

Il dato di giugno è stato rivisto al ribasso, passando da una diminuzione del 6,6% a una del 6,9%. Se si escludono gli ordini del settore dei trasporti, il dato di luglio mostra una leggera diminuzione dello 0,2%, dopo un incremento dello 0,1% registrato a giugno. Tuttavia, escludendo il settore della difesa, gli ordini sono aumentati del 10,4%.

Una misura chiave per gli investimenti aziendali, i nuovi ordini di beni capitali non destinati alla difesa ed escludendo il settore aereo, ha registrato una flessione dello 0,4%. Questo dato è particolarmente rilevante per valutare la fiducia delle imprese e le prospettive di investimento nel medio termine.