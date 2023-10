Usa: offerte di lavoro JOLTs crescono oltre le attese ad agosto

Crescono le opportunità di lavoro negli Stati Uniti. Ad agosto, il report JOLTs sulle offerte di lavoro ha evidenziato un incremento di 690.000 unità, raggiungendo la cifra di 9,61 milioni posti disponibili, rispetto a 8,92 milioni del mese precedente. Il dato è molto superiore alle attese, pari a 8,82 milioni.

Il tasso di apertura, ossia il rapporto percentuale tra posti di lavoro disponibili e occupazione totale più le offerte, è stato del 5,8%, in aumento rispetto al 5,4% del mese precedente. Il ritmo di assunzione è rimasto stabile al 3,7%, lo stesso valore del mese precedente.

Ad agosto 3,64 milioni di persone hanno lasciato il lavoro, con un tasso di abbandono del 2,3%. Le separazioni si attestano al 3,6% come a luglio, mentre i licenziamenti e le cessazioni sono rimasti all’1,1%. Nel mese in esame 1,68 milioni di lavoratori sono state licenziati o messi in cassa integrazione, rispetto a 1,627 milioni dell’agosto 2022.

Inoltre, 357.000 persone hanno lasciato il lavoro per pensionamento, trasferimento in altre sedi, decesso o disabilità.