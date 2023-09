Usa: nonfarm payrolls sopra attese ad agosto (187k), disoccupazione sale a 3,8%

Ad agosto i non farm payrolls sono risultati pari a 187 mila unità e il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente al 3,8%. È quanto emerge dai dati sul mercato del lavoro Usa appena pubblicati.

Il numero di nuovi occupati è superiore alle stime (pari a 170 mila), mentre la rilevazione di giugno è stata rivista da 187 a 157 mila.

La disoccupazione si confronta con il 3,5% delle stime e del mese precedente.

Per quanto riguarda la variazione dei salari medi orari, su base mensile si registra un incremento dello 0,2% (consensus +0,3% e luglio +0,4%) mentre su base tendenziale la crescita è pari al 4,3%, in linea con le stime e in rallentamento dal 4,4% del mese precedente.

I dati verranno attentamente monitorati dalla Fed in vista della prossima riunione di politica monetaria, in programma il 19-20 settembre, in cui potrebbe esserci una pausa nel ciclo restrittivo.